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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО И НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД
10:19 07.02.2020
Опубликован проект перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, перечень составлен для изучения потребности государственных органов и организаций по использованию в собственных целях имущества, включенного в него.
С проектом перечня можно ознакомится официальном сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь в разделе «Деятельность/Учет и распоряжение имуществом/Распоряжение государственным имуществом».
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