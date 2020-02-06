ЭКОНОМИКА РБ

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО И НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД

10:19 07.02.2020 Опубликован проект перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, на 2020 год. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, перечень составлен для изучения потребности государственных органов и организаций по использованию в собственных целях имущества, включенного в него. С проектом перечня можно ознакомится официальном сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь в разделе «Деятельность/Учет и распоряжение имуществом/Распоряжение государственным имуществом».