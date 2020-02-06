|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ИЗ-ЗА НАЛОГОВОГО МАНЕВРА В РОССИИ ПОТЕРЯЛА В 2019 ГОДУ ОКОЛО $330 МЛН - СЕРГЕЙ РУМАС
09:56 07.02.2020
Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн. Об этом сообщил 6 февраля премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства по вопросам обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра.
"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2020
Курсы в банках
на 07.02.2020
Конвертация в банках
на 07.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте