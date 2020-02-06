Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн. Об этом сообщил 6 февраля премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства по вопросам обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра.

"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130.