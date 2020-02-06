Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2020 года, по предварительным данным, составили 9 243,1 млн. долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за январь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 150,4 млн. долларов США, или на 1,6%.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 556 млн. долларов США», - пояснил регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.