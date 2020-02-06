ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ НОВЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ СУДОВ
09:32 07.02.2020

Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ № 41 "О назначении и освобождении судей".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Александра Федюкевича председателем Витебского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя этого суда.

Марина Надточей назначена заместителем председателя Гомельского областного суда, Сергей Николаев - заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Полуян - судьей и председателем суда Могилевского района.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Кроме того, подписан указ № 42 "О присвоении квалификационных классов судьям".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2020
валюта курс
EUR 2.3785
USD 2.1615
RUB 3.4385
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3785 +0.0016
USD 2.1615 +0.0075
RUB 3.4385 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3780 2.3830
USD 2.1650 2.1720
RUB 3.4200 3.4310
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.1000
EUR/RUB 69.3000 69.7000
USD/RUB 63.1000 63.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте