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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ НОВЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ СУДОВ
09:32 07.02.2020
Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ № 41 "О назначении и освобождении судей".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Александра Федюкевича председателем Витебского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя этого суда.
Марина Надточей назначена заместителем председателя Гомельского областного суда, Сергей Николаев - заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Полуян - судьей и председателем суда Могилевского района.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Кроме того, подписан указ № 42 "О присвоении квалификационных классов судьям".
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