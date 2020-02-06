Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ № 41 "О назначении и освобождении судей".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Александра Федюкевича председателем Витебского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя этого суда.

Марина Надточей назначена заместителем председателя Гомельского областного суда, Сергей Николаев - заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Полуян - судьей и председателем суда Могилевского района.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Кроме того, подписан указ № 42 "О присвоении квалификационных классов судьям".