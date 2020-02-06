За январь 2020 года в Беларуси зарегистрирован 4231 субъект хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, в том числе в январе зарегистрировано 947 юридических лиц и 3284 индивидуальных предпринимателя.

В Брестской области зарегистрировано 70 юридических лиц и 404 индивидуальных предпринимателя; в Витебской - 66 юр лиц и 289 ИП; в Гомельской - 56 юрлиц и 345 ИП; в Гродненской - 69 юрлиц и 384 ИП; в Минской - 163 юрлица и 554 ИП; в Могилевской - 70 юр лиц и 346 ИП; в Минске - 437 юридических лиц и 962 индивидуальных предпринимателя.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 16 юридических лиц.

При этом в отношении 2140 субъектов хозяйствования (629 юридических лиц и 1511 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).