ЭКОНОМИКА РБ

ОТ РЕМЕСЛЕННИКОВ БОБРУЙСКА В 2019 ГОДУ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 32,5 ТЫС. РУБЛЕЙ

18:20 06.02.2020 В 2019 году в Бобруйске сбор за осуществление ремесленной деятельности заплатили 1103 человека. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в бюджет поступило 32,5 тыс. рублей. Количество ремесленников по сравнению с 2018 годом увеличилось на 62 человека, поступления возросли на 1,3 тыс. рублей в сопоставимом исчислении.