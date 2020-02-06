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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ РЕМЕСЛЕННИКОВ БОБРУЙСКА В 2019 ГОДУ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 32,5 ТЫС. РУБЛЕЙ
18:20 06.02.2020
В 2019 году в Бобруйске сбор за осуществление ремесленной деятельности заплатили 1103 человека.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в бюджет поступило 32,5 тыс. рублей.
Количество ремесленников по сравнению с 2018 годом увеличилось на 62 человека, поступления возросли на 1,3 тыс. рублей в сопоставимом исчислении.
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