«Неделя аспиранта» стартует 10 февраля в БГУ (ул. Кальварийская, 9, ауд. 232. Начало в 11.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются все желающие магистранты и аспиранты вуза. Для них подготовлен цикл образовательных мероприятий, где молодым ученым расскажут об организации работы над диссертацией, методических требованиях к ее оформлению и содержанию. Специалисты Психологической службы БГУ проведут тренинг по стресс-менеджменту и поделятся методами управления стрессом.

Узнать больше о проблеме некорректных заимствований в научных текстах и программах по проверке работ на уникальность можно 12 февраля на лекции официального представителя компании «Антиплагиат» в Беларуси по обучению Ирины Стрелковой (ул. Кальварийская, 9, ауд. 308. Начало в 11.40). Эксперт на примерах покажет, как корректно трактовать результаты проверки, что является плагиатом и др.

Завершится «Неделя аспиранта» 12 февраля круглым столом (ул. Кальварийская, 9, ауд. 323. Начало в 13.10). Темами обсуждения станут цели поступления в аспирантуру, моральная подготовка к защите диссертации, структурированность доклада и презентации исследования.

Организаторами события выступают факультет журналистики и Совет молодых ученых БГУ.