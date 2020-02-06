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ЭКОНОМИКА РБ
«НЕДЕЛЯ АСПИРАНТА» СТАРТУЕТ 10 ФЕВРАЛЯ В БГУ
18:12 06.02.2020
«Неделя аспиранта» стартует 10 февраля в БГУ (ул. Кальварийская, 9, ауд. 232. Начало в 11.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются все желающие магистранты и аспиранты вуза. Для них подготовлен цикл образовательных мероприятий, где молодым ученым расскажут об организации работы над диссертацией, методических требованиях к ее оформлению и содержанию. Специалисты Психологической службы БГУ проведут тренинг по стресс-менеджменту и поделятся методами управления стрессом.
Узнать больше о проблеме некорректных заимствований в научных текстах и программах по проверке работ на уникальность можно 12 февраля на лекции официального представителя компании «Антиплагиат» в Беларуси по обучению Ирины Стрелковой (ул. Кальварийская, 9, ауд. 308. Начало в 11.40). Эксперт на примерах покажет, как корректно трактовать результаты проверки, что является плагиатом и др.
Завершится «Неделя аспиранта» 12 февраля круглым столом (ул. Кальварийская, 9, ауд. 323. Начало в 13.10). Темами обсуждения станут цели поступления в аспирантуру, моральная подготовка к защите диссертации, структурированность доклада и презентации исследования.
Организаторами события выступают факультет журналистики и Совет молодых ученых БГУ.
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