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ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
18:01 06.02.2020

В феврале работники бюджетной сферы стали получать расчетные листки за январь, в которых зарплата рассчитана по новым правилам.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, на интернет-ресурсе S13.ru (Блог Гродно) появилась статья, суть которой сводится к тому, что по новой системе формирования структуры заработной платы ее размер уменьшился. Информация в статье приводится со слов нескольких работников бюджетных организаций.

По данной ситуации Министерство труда и социальной защиты сообщает, что действительно, отдельным работникам четырех школ централизованной бухгалтерией отдела образования Октябрьского района Гродно была неверно начислена заработная плата. В частности, не учтена одна из стимулирующих выплат, что в итоге и привело к уменьшению начисленной заработной платы по причине ошибки, допущенной бухгалтером. Проблема оперативно решена и люди получат соответствующую доплату 6 февраля.

Между тем в министерстве отмечают, если у работников бюджетных организаций при сравнении заработных плат за декабрь и январь есть вопросы по ее размеру и структуре за разъяснениями, в первую очередь нужно обратиться в бухгалтерскую службу организации, чтобы исключить ошибку в начислении зарплаты бухгалтерией.

Если вопросы остались, за разъяснениями можно обратиться в Министерство труда и социальной защиты. При этом не обязательно указывать свою фамилию, достаточно назвать организацию, в которой сложилась такая ситуация.

Информировать Министерство можно разными способами. В частности, по телефону инфолинии: (8-017) 309-93-09, по электронной почте: , а также в социальных сетях (группа Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь) в ВКонтакте, Фэйсбуке и Одноклассниках.
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