Список здравниц, в которых доступна сеть Wi-Fi от компании «Белтелеком», пополнила Витебская областная клиническая больница.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, специалисты Витебского филиала РУП «Белтелеком» организовали в учреждении здравоохранения 40 точек доступа. Теперь воспользоваться беспроводной сетью можно в главном корпусе по ул. Воинов-Интернационалистов, д. 37 и в корпусе по ул. Воинов-Интернационалистов, д. 41.

Чтобы подключиться к интернету УЗ «ВОКБ», необходимо выбрать сеть VOKB FreeWiFi и ввести в появившемся окне номер своего мобильного телефона. В течение нескольких секунд на него придет SMS-сообщение с паролем для получения доступа в интернет.

По желанию организации-заказчика «Белтелеком» предоставляет необходимое оборудование и создает сеть Wi-Fi с индивидуальным названием (SSID) или подключает имеющееся у клиента оборудование к системе авторизации РУП «Белтелеком», если у него уже есть собственная сеть Wi-Fi. При этом заказчик получает доступ к порталу авторизации и может самостоятельно оформлять его в своем фирменном стиле. Заказчик может получить любое необходимое количество логинов и паролей доступа к сети. Решение о том, на каких условиях предоставлять клиентам доступ к сервису Wi-Fi (на платной или бесплатной основе), заказчик принимает самостоятельно.

В Витебском филиале отмечают, что услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» востребована представителями бизнеса. И спрос на нее постоянно растет. Точки доступа появляются на вокзалах, в кафе, гостиницах и других объектах. Кроме беспроводной сети, «Белтелеком» также предлагает широкий перечень услуг для бизнеса любого масштаба.