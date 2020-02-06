Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили оперативники Минского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в ходе проверки коммерческой организации, зарегистрированной в столичном регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, предприятие в 2014-2018 годах реализовало гражданам России недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млн. рублей. При этом в налоговых декларациях по указанию директора фирмы фигурировали суммы в десятки раз ниже фактической стоимости проданной недвижимости. Это повлекло занижение размера полученной предприятием выручки и, как следствие, неуплату в бюджет свыше 180 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере управлением Следственного комитета по Минской области в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Ведется предварительное расследование.