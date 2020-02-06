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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЖИ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОЧТИ НА 3%
17:27 06.02.2020

В консолидированный бюджет Брестской области за январь-декабрь 2019 года поступило 1664,8 млн рублей налогов и иных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сопоставимых ценах платежи консолидированного бюджета увеличились по сравнению с 2018 годом на 2,9%, или на 46,8 млн рублей.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (613,5 млн рублей, или 36,9%), налога на прибыль (254,6 млн рублей, или 15,3%), налога на добавленную стоимость (144,3 млн рублей, или 8,7%), налога на недвижимость (118,1 млн рублей, или 7,1%), акцизов (96,8 млн рублей, или 5,8%), дивидендов и части прибыли (84,3 млн рублей, или 5,1%), налога при упрощенной системе налогообложения (67,1 млн рублей, или 4,0%).

При этом рост платежей по налогу на прибыль (темп роста по сравнению с 2018 годом 131,4%), подоходному налогу (105,1%) и налогу при упрощенной системе налогообложения (113,5%) и способствовал увеличению доходов бюджета области.

Государственные организации заплатили в бюджет 1003,4 млн рублей, или 60,2% от всех поступлений, негосударственные – 526,2 млн рублей, или 31,6%.

От индивидуальных предпринимателей поступило 71,1 млн. рублей (4,3%), от физических лиц – 64,1 млн рублей (3,9%).
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