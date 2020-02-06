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ЭКОНОМИКА РБ


ВСЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ - ЛУКАШЕНКО
16:58 06.02.2020

Беларусь слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. Это отметил сегодня Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

"Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", - обратил внимание Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки.

"Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - подчеркнул Лукашенко.
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