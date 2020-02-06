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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ЗАВОЕВАЛ ДВА ЗОЛОТА НА КОНКУРСЕ «БРЕНД ГОДА»
16:49 06.02.2020
На профессиональном конкурсе «Бренд года-2019» мобильный оператор МТС получил две золотые медали: в потребительской и социальной номинациях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, золото в потребительской номинации компания получила в товарной группе «Сети и салоны мобильной связи». Офисы мобильной связи оператора признаны лучшими в своей товарной группе. Исследование предпочтений белорусов проводилось с помощью национального online-опроса.
«Для компании МТС приоритетным остается качество оказываемых услуг. Именно поэтому мы уделяем большое внимание направлению развития торговой сети. Мы постоянно работаем над повышением уровня обслуживания и стараемся соответствовать при этом современным тенденциям, чтобы создать максимально комфортные условия для посетителей. А награда «Бренд года» для нас — подтверждение того, что все это высоко ценят наши клиенты», - прокомментировал начальник управления офисных продаж и обслуживания Андрей Злотников.
В категории «Активная социальная позиция» золотую медаль присудили оператору за поисковый реалити-квест #ЯидуискатьсМТС. Проект был организован в поддержку поисково-спасательного отряда «Ангел».
Социальный проект оценивало жюри: представители крупных брендов, профессиональных организаций и благотворительных объединений.
«Мы гордимся нашим совместным проектом с поисково-спасательным отрядом «Ангел», который позволил привлечь внимание к теме волонтерства и доказал, что помогать просто. Мы благодарны жюри за высокую оценку, нашим партнерам и журналистам — за поддержку и вклад в общее дело, а отряду «Ангел» — за то, что своей деятельностью вдохновляют на такие проекты», - отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.
«Бренд года» — профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга Беларуси. В этом году в нем приняло участие около 80 брендов.
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