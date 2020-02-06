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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО УПРЕКНУЛ РОССИЮ В НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ
16:14 06.02.2020
Александр Лукашенко 6 февраля на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией.
По его словам, это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.
"Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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