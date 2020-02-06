Александр Лукашенко 6 февраля на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией.

По его словам, это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

"Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.