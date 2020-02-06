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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРЯДКА 50 ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ВЫЯВЛЕНЫ ГРОДНЕНСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ В 2019 ГОДУ
15:48 06.02.2020

Порядка 50 фактов незаконного провоза денег через границу выявлены гродненскими таможенниками в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, по выявленным фактам общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств в части превышения составила более 350 тыс. рублей.

В таможне отмечают, что, провозя через таможенную границу Евразийского экономического союза единовременно денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо проследовать на «красный» коридор и представить должностному лицу таможни декларацию и приложение к ней на всю сумму ввозимых/вывозимых денежных средств (в письменном виде).

Как сообщалось, с 4 февраля 2020 года решением коллегии Евразийского экономического союза № 130 от 06.08.2019 внесены дополнения: если перемещаемая физическим лицом сумма превышает 100 тысяч долларов США в эквиваленте, необходимо представлять документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

За незаконное перемещение такого товара через таможенную границу ЕАЭС предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, незадекларированные денежные средства в части превышения подлежат конфискации.

Кроме того, с 1 февраля 2020 года действует новая форма пассажирской таможенной декларации (решение коллегии ЕАЭС №124). Основные нововведения коснулись существенного изменения формы, при этом фактически не изменился перечень информации, которую нужно указывать в декларации.

Более подробно ознакомиться с новым бланком пассажирской таможенной декларации и порядком заполнения можно на интернет-портале таможенных органов в разделе «Физическим лицам», где также размещены электронные версии бланков на иностранных языках и образец по их заполнению. Подача сведений путем представления предварительной информации в электронном виде при пересечении таможенной границы поможет в дальнейшем существенно сократить время ее прохождения.
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