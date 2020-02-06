ОАО «Минский автомобильный завод» представило новинки своей автотехники на выставке новых разработок промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вся автотехника создана в соответствии с последними тенденциями современного машиностроения.

На выставочной площадке представлена модель 2019 года – седельный тягач МАЗ-54А02К, оснащенный газовым двигателем WP12NG 400E50, работающим на сжиженном природном газе (СПГ), мощностью 400 л.с. с крутящим моментом 1730 Нм.

Автомобиль может проехать не менее 700 км – для этого в базе установлены два криогенных бака полезным суммарным объемом 755л (производства компании CHART: 405 л. справа и 350 л. слева) или 688 л. (производства компании CIMC). Время бездренажного хранения СПГ – 5 дней при давлении 10 бар, расчетная температура -1920С. В качестве топливопроводов используется трубка из нержавеющей стали.

Новый тягач может похвастаться кабиной с обновленным интерьером. Для снижения вибронагруженности рабочего места установлены комфортные сиденья с трехточечным креплением ремня безопасности. Изменения коснулись и панели приборов: установлен цифровой цветной 7-дюймовый щиток приборов, на который выводится информация о работе различных систем автомобиля, функциональный вещевой столик с двумя подстаканниками и нишей для хранения документов, дефлекторы с увеличенным диапазоном регулировок.

В кабине установлено верхнее спальное место увеличенной длины (2020 мм), за сиденьями установлены боковые ниши для хранения документов, освещение кабины выполнено со светодиодной подсветкой.

В стандартной комплектации тягач оснащен системой курсовой устойчивости, ABS и ASR.

Низкопольный автобус МАЗ-303 также был представлен широкой общественности в августе 2019 года в день 75-летнего юбилея Минского автозавода. К слову, автобус только недавно вернулся из Казани, где успешно прошел тестовую эксплуатацию на пассажирских маршрутах.

Габариты у автобуса – оптимальные для города: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,1 м. В салоне с комфортом вмещается до 110 пассажиров в зависимости от комплектации, из них 26 – на сиденьях. МАЗ-303 оснащен турбодизельным двигателем класса Евро-6 от Daimler мощностью 299 л.с. В паре идет 6-ступенчатая коробка-автомат от немецкого концерна ZF.

Салон автобуса выполнен по европейским стандартам. Внутри стало просторнее, а в передней части появились полуторные сиденья, сделанные с заботой о мамах с детьми, пенсионерах и других пассажиров. Тщательно продуманы поручни, плюс на центральной площадке можно облокотиться на широкую спинку. Среди интересных новшеств – USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, причем последний может работать как на охлаждение, так и на обогрев.

В отделке салона используются светлые тона, а для пола и потолка выбрана текстура «под дерево». Подсветка может быть разной – «холодной» утром и «теплой» вечером, причем свет исходит даже от боковин и подоконников.

Автобус получил независимую переднюю подвеску с куда большим ходом и удлиненную колесную базу. Тормозная система – пневматическая, а при подъеме на горку срабатывает система помощи водителю. Инженеры изрядно потрудились над компоновкой силовой установки, сократив размеры моторной шахты и избежав элементов на крыше. Заодно снизили уровень шума и вибраций во время движения.

Еще одна новинка 2020 года - полноприводный автомобиль- самосвал с колесной формулой 8х8 МАЗ-65262L. Минский автомобильный завод традиционно является одним из крупнейших производителей самосвальной автотехники. В настоящее время на Минском автозаводе освоено производство двух- и трехосных самосвалов с колесной формулой 4х2, 6х4 и 6х6, а также самосвалов 8х4. Вместе с тем в последнее время все чаще находят применение автомобили повышенной проходимости и увеличенной грузоподъемностью. Поэтому создание четырехосного полноприводного автомобиля-самосвала МАЗ-65262L на Минском автомобильном заводе является вполне закономерным решением, необходимым в условиях постоянно повышающейся конкуренции на внешних рынках сбыта.

Автомобиль-самосвал МАЗ-65262L грузоподъемностью 36700 кг предназначен для перевозки различных строительных и промышленных сыпучих грузов к строительным объектам и местам добычи песка, глины, камня и т.д. по технологическим дорогам и по автомобильным дорогам общего назначения при соблюдении требований по допустимым весовым параметрам и правилам проезда при их превышении.

Самосвал оснащен двигателем WeichaiPower WP 12.460E50, экологического класса Евро-5, мощностью 333 кВт, с крутящим моментом 2110 Нм. На автомобиль устанавливается 6-ступенчатая коробка передач Allison 4500.

Самосвал оборудован П-образной платформой объемом 25 м3 с задней разгрузкой, с задним бортом и удлиненным козырьком для защиты водителя в кабине при опрокидывании автомобиля и от падающего груза при проведении погрузочных работ.

Рама автомобиля лестничного типа изготовлена из штампованных, штампосварных и литых деталей. Все детали рамы крепятся самостопорящимися болтами. На раме предусмотрены передняя и задняя буксирные вилки под палец диаметром 52 мм.

Передняя подвеска на первой и второй осях – рессорная, малолистовая с сайлентблоками, стабилизаторами поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами телескопического типа; задняя подвеска – рессорно-балансирная, многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту.

Вниманию посетителей выставки представлены микроавтобусы МАЗ 233150, переоборудованные на заводе «МАЗ-КУПАВА» под нужды заказчиков. Габаритные размеры автобусов: длина – 6000 мм, ширина – 2100 мм, высота – 2800 мм, база – 3570 мм. Пассажировместимость одного из варинатов: 8 пассажиров +1 место водителя, второй микроавтобус оснащен грузовым отсеком, и его пассажировместимость составляет 7 пассажиров +1 место водителя.

В первом варианте в салоне размещены 5 мягких сидений с подголовниками, регулируемой по наклону спинкой и откидывающимися мягкими подлокотниками; откидной столик; светодиодная лента и около стола расположены две розетки с переменным током, HD-монитор, USB розетки, шкаф для одежды со встроенной холодильной камерой;

Грузопассажирская версия имеет в пассажирском отсеке боковую сдвижную дверь, выдвижную автоматическую ступеньку, кондиционер салона, выдвижной пол. Отсеки отделены друг от друга глухой поперечной перегородкой между грузовым и пассажирским отсеком. Пол грузового отсека обшит листовым рифленым алюминием с отбортовкой 650 мм. На окнах в грузовом отсеке установлена металлическая защитная сетка и предусмотрено освещение.