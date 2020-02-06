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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО СОБРАЛ СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОТЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ
15:10 06.02.2020
Александр Лукашенко собрал 6 февраля совещание по вопросам обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.
"Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - подчеркнул Лукашенко.
Он поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное - поступательный рост доходов всех слоев населения.
"Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год - год экзаменов", - добавил Лукашенко.
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