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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА
14:47 06.02.2020
В СЭЗ «Минск» будет реализован инвестиционный проект по производству инновационного оборудования и систем фильтрации воздуха.
Как сообщает сайт СЭЗ, инвестпроект будет реализовывать новый резидент СЭЗ «Минск» ООО «Эмфил Эйр» на территории Фаниполя.
Предприятие планирует наладить выпуск обеспыливающих, а также химически активных фильтрующих элементов для очистки воздуха, на основе которых планируется организовать производство инновационного высокотехнологичного оборудования и систем фильтрации воздуха.
Основная цель инвестиционного проекта – создание и развитие на территории СЭЗ «Минск» производства, основанного на новых и передовых технологиях.
Важной отличительной особенностью проекта станет ярко выраженная экспортная ориентированность продукции, планируемой к освоению. Следовательно, реализация проекта будет способствовать повышению экспортного потенциала страны и притоку в Беларусь валютных денежных средств.
Данное оборудование будет нестандартным: его проектирование, разработка и изготовление будет осуществляться под заказ.
ООО «Эмфил Эйр» стало третьим резидентом СЭЗ «Минск», зарегистрированным в 2020 году. Ранее в качестве резидента СЭЗ были зарегистрированы СООО «Техно-Экспресс» и ООО «БЕЛ-ДОЗЕР».
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