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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2020 ГОДУ
14:23 06.02.2020
В 2020 году в Беларуси планируется завершить разработку строительных норм и правил. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед началом коллегии Министерства архитектуры и строительства.
"На сегодня уже приняты 33 строительные нормы. В первом полугодии планируем завершить работу над нормами. Также мы занимаемся строительными правилами, которые значительно упростят строительство в стране, к тому же они полностью соответствуют европейским нормативным стандартам", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.
Как подчеркнул Владимир Кухарев, специалисты рассмотрели также ряд других направлений, таких как индивидуальное строительство.
"Практически подготовлены проекты новых домов - более комфортных и дешевых, которые позволят значительно увеличить объемы строительства индивидуального жилья", - пояснил он.
Отработан также вопрос о переходе на электрическое отопление.
"Это серьезный вопрос, ведь у нас завершается строительство АЭС, и мы должны максимально использовать электрическую энергию. Переработаны все проекты новых домов, зданий и сооружений, садов и школ, которые позволят переходить на отопление электроэнергией как на этапе строительства, так и капитального ремонта", - рассказал Владимир Кухарев.
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