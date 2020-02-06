В 2020 году в Беларуси планируется завершить разработку строительных норм и правил. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед началом коллегии Министерства архитектуры и строительства.

"На сегодня уже приняты 33 строительные нормы. В первом полугодии планируем завершить работу над нормами. Также мы занимаемся строительными правилами, которые значительно упростят строительство в стране, к тому же они полностью соответствуют европейским нормативным стандартам", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

Как подчеркнул Владимир Кухарев, специалисты рассмотрели также ряд других направлений, таких как индивидуальное строительство.

"Практически подготовлены проекты новых домов - более комфортных и дешевых, которые позволят значительно увеличить объемы строительства индивидуального жилья", - пояснил он.

Отработан также вопрос о переходе на электрическое отопление.

"Это серьезный вопрос, ведь у нас завершается строительство АЭС, и мы должны максимально использовать электрическую энергию. Переработаны все проекты новых домов, зданий и сооружений, садов и школ, которые позволят переходить на отопление электроэнергией как на этапе строительства, так и капитального ремонта", - рассказал Владимир Кухарев.