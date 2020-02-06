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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2019 ГОД ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 31 ТЫСЯЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ
13:20 06.02.2020
За 2019 год по результатам камерального контроля ИП Витебской области направлено более 31 тысячи уведомлений и сообщений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, сумма доплаты налога в бюджет составила 1,1 млн. рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 0,05 млн. рублей.
Наибольшее количество ошибок допускается индивидуальными предпринимателями при исчислении подоходного налога с физических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности и налога на добавленную стоимость.
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