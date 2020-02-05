В 2019 году Беларусь увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай на 59,6% до 131,5 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, его доля в структуре экспорта в страны Азии и Океании достигла порядка 68%.

Объем поставок переработанной мясной продукции с высокой добавленной стоимостью (мясо говядины и мясо птицы) увеличился на 53,3 млн долларов и достиг 44,1% в общей структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай.

Кроме того, выросли поставки масла рапсового, льноволокна, шоколада и прочих готовых продуктов с содержанием какао, алкогольных напитков, вод, включая минеральные, а также сухого обезжиренного молока и сухой молочной сыворотки.