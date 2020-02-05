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ЭКОНОМИКА РБ
В 2019 ГОДУ БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КИТАЙ ПОЧТИ НА 60%
12:57 06.02.2020
В 2019 году Беларусь увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай на 59,6% до 131,5 млн долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, его доля в структуре экспорта в страны Азии и Океании достигла порядка 68%.
Объем поставок переработанной мясной продукции с высокой добавленной стоимостью (мясо говядины и мясо птицы) увеличился на 53,3 млн долларов и достиг 44,1% в общей структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай.
Кроме того, выросли поставки масла рапсового, льноволокна, шоколада и прочих готовых продуктов с содержанием какао, алкогольных напитков, вод, включая минеральные, а также сухого обезжиренного молока и сухой молочной сыворотки.
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