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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 8,4%
12:15 06.02.2020
На 1 января 2020 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 41 654 индивидуальных предпринимателя и по сравнению с 1 января 2019 года их численность увеличилась на 3216, или на 8,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, за 2019 год ИП внесли в бюджет 87,3 млн рублей налогов и других платежей, что на 5,6 млн рублей, или на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,2%.
Более половины (68,5%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 60,0% поступлений от данной категории плательщиков. Плательщиками единого налога являются 27,2% от общего количества, доля платежей – 19,8%. Общий порядок налогообложения используют 4,3% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 20,4%.
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