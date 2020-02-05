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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТАНЫ ПРОЕКТЫ УКАЗОВ ОБ ИПОТЕКЕ И СТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯХ
11:54 06.02.2020

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Александру Лукашенко в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед началом коллегии Министерства архитектуры и строительства.

"Что касается ипотеки, то необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

В настоящее время документ согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.

"Думаю, в самое ближайшее время он будет внесен на рассмотрение главе государства", - заявил Владимир Кухарев.

Помимо этого, разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях, который тоже будет направлен главе государства в ближайшее время.

"Кроме того, в целях активного привлечения населения к строительству жилья мы ведем разработку проектов квартир с малой площадью. Ведь не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60-70 кв. м. Мы недавно завершили строительство такого пилотного дома в Брестской области, там однокомнатные квартиры с жилплощадью около 30 кв. м, двухкомнатные - 42 кв. м, трехкомнатные - 53 кв. м. И они пользуются большим спросом", - отметил заместитель премьер-министра.
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