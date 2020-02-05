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ЭКОНОМИКА РБ


НКА ЗАПУСТИЛО НОВУЮ ВЕРСИЮ РЕЕСТРА ЦЕН НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА
11:43 06.02.2020

Национальное кадастровое агентство (НКА) запустило новую версию Реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, Реестр цен – это государственный информационный ресурс с информацией обо всех зарегистрированных сделках купли-продажи с объектами недвижимости в Республике Беларусь. На данный момент в нем содержатся сведения о более чем 2 млн сделок купли-продажи. В новой версии ресурса, доступной пользователям с 3 февраля, не только обновлен и упрощен его интерфейс, но также расширен функционал, система маркировки и многое другое.

Сервис работает круглосуточно. Чтобы им воспользоваться, необходимо перейти по ссылке и пройти авторизацию.

Для авторизации пользователю необходимо заполнить онлайн форму. Зайдя на сайт, следует нажать на раздел «Дистанционный доступ». Затем, нажав на кнопку «Заполнить», отметить нужный тариф в Личном кабинете. После чего будет заключен договор на условиях 100% предоплаты.

В течение суток после оплаты тарифный план будет подключен и открыт доступ к услугам. Для тех, кто пользовался ресурсом ранее, при первом входе потребуется восстановить пароль к учетной записи. Для этого при авторизации нужно нажать «Забыли пароль». Чат линии технической поддержки находится в правом нижнем углу.

С новыми и обновленными функциями Реестра цен, а также некоторыми способами работы с ресурсом можно ознакомиться, просмотрев серию обучающих роликов на YouTube-канале Национального кадастрового агентства Госкомимущества, которое отвечает за ведение данного реестра.

Реестр цен на земельные участки состоит из базы данных реестра цен на земельные участки. База данных формируется на основании данных единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и содержит следующие сведения: о ценах на земельные участки и характеристиках этих земельных участков; о ценах на капитальные строения (здания и сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения и характеристиках этих капитальных строений; о ценах на изолированные помещения и характеристиках этих изолированных помещений.

В первом видеоролике о новой версии Реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра содержится инструкция по осуществлению поиска сделок купли-продажи.

Основные нововведения: мультивыбор назначений объектов недвижимости с возможностью ручного набора; новый календарь для выбора даты сделки и даты ввода; ручной ввод территории поиска с возможностью одновременного писка по 7 адресам; возможность включить (и)или исключить из выборки сделки по определенным маркерам.

Обновленный Реестр цен доступен всем пользователям компьютеров. Сайт оптимизирован для работы в браузерах Google Chrome от версии 77, Mozilla Firefox 67.
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