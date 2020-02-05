Беларусь планирует в 2020 году увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания по сравнению с 2019 годом на 4,2% до 5729,1 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, агропромышленный комплекс вносит значительный вклад в развитие внешнеэкономической деятельности республики. Доля сельхозпродукции в общем экспорте страны в 2019 году составила 16,8% и увеличилась на 1,2% по сравнению с 2018 годом.

В частности, в 2019 году организациями республики поставлено на экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 5519,0 млн долларов, или 104,5% к 2018 году (+ 238,8 млн долларов).

В 2019 году выросли поставки молока и молочной продукции на 309,4 млн долларов; масла рапсового - на 35,3 млн долларов; готовой или консервированной рыбы - на 17,9 млн долларов; консервированных овощей и фруктов - на 15,5 млн долларов; масла соевого - на 15,5 млн долларов; мяса птицы - на 14,5 млн долларов; яиц - на 7,2 млн долларов; шоколада и прочих готовых содержащих какао пищевых продуктов - на 10,8 млн долларов; картофеля - на 4,3 млн долларов и др.

Рост экспортных поставок обеспечен как за счет увеличения экспорта натуральных объемов, так и экспортных цен.

География экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания следующая: страны ЕАЭС – 84,7%, ЕС – 4,4%, другие страны – 10,9%. Она сформирована с учетом наибольшей экономической эффективности экспортных продаж для сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций Беларуси.

Развивается географическая диверсификация экспорта. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2019 году поставлялись в 104 страны мира. Новыми рынками сбыта стали: азиатский регион (Афганистан); Африка (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Кения, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Судан, Уганда); Америка и Карибский бассейн (Белиз, Куба, Уругвай); Европейский союз (Люксембург, Финляндия), а также Албания и Босния и Герцеговина.

В Афганистан начала поставляться молочная сыворотка и сухое обезжиренное молоко; Анголу и Буркина-Фасо – солод; Бенин, Мозамбик, Нигер – сухое обезжиренное молоко; Кубу – молочные консервы, сухое молоко; Уругвай – алкогольные напитки; Финляндию – сырье пушно-меховое; Албанию – сахар и картофель; Боснию и Герцеговину – картофель.