ОАО «Минский автомобильный завод» участвует в выставке-форуме NAIS, которая проходит 5-6 февраля в Москве и на которой демонстрируются новейшие технологии для аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке представлена новинка 2020 года - низкопольный автобус МАЗ 271, который является на сегодня одной из лучших моделей ведущих мировых производителей. Продуманные технические решения позволили обеспечить визуальный комфорт внутри салона и увеличить число сидений. В салоне МАЗ 171 установлены 6 сидений, а новая модель МАЗ 271 может быть оборудована 8 или 14 сиденьями, в зависимости от требований заказчика.

МАЗ 271 отличается современным эргономичным дизайном рабочего места водителя, обеспечивающим комфортные условия, сочетая удобное кресло, травмобезопасную рулевую колонку, электронные дисплеи, на которых отображается все, что происходит вокруг автобуса и внутри салона.

При создании нового перронного автобуса МАЗ 271 технические специалисты Минского автомобильного завода, помимо экологичности и надежности, сделали упор на комфорте для пассажиров и водителя. Автобус оборудован двигателем Daimler экологического класса Евро-5, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, мощными кондиционерами, удобными сидениями и светодиодной подсветкой. Предыдущая модель перронного автобуса МАЗ 171 была оборудована 4-цилиндровым двигателем Deutz, в то время как на новой модели установлен уже 6-цилиндровый двигатель, позволяющий использовать мощные кондиционеры в салоне и кабине водителя.

Следует отметить, что в свое время первый перронный автобус производства Минского автомобильного завода МАЗ 171 стал международной сенсацией, ведь в мире производителей автобусов такого класса можно пересчитать по пальцам одной руки. За годы производства МАЗ 171 эта модель была единственным выпускаемым в СНГ автобусом такого типа. Постепенно он стал лицом многих аэропортов от Минска до Владивостока.

Во время выставки стенд Минского автомобильного завода посетил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, а также представители аэропортов, авиационных и логистических компаний, которые пообщались с руководителями коммерческих подразделений и представителями службы продаж пассажирской техники.