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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ СЕРЬЕЗНО ЗАНЯТЬСЯ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА-СПУТНИКА РУДЕНСКА
10:30 06.02.2020

В этом году планируется серьезно заняться развитием города-спутника Руденска. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед началом коллегии Министерства архитектуры и строительства.

"Этот город имеет большую перспективу. Но не будем забывать, что и все остальные города-спутники тоже развиваются. Дано задание проектным организациям в этом году переработать проектную документацию, которая позволит организовать там более интенсивные строительные работы", - заявил Владимир Кухарев.

Как сообщает сайт правительства, заместитель премьер-министра также прокомментировал развитие городов-спутников Минска.

"Сегодня мы видим, что в Минске практически отсутствуют территории для строительства, поэтому в прошлом году главой государства было подписано три нормативных акта, которые позволили разрешить все проблемные вопросы развития городов-спутников", - сказал он.

Так, сегодня ведется строительство в Смолевичах, где в мае этого года появится пилотный дом, квартиры в котором получат около 30 многодетных семей.

"Всем нуждающимся независимо от времени постановки на учет разрешено подавать документы на строительство в городах-спутниках. В этом году мы планируем возвести около 12 домов в двух микрорайонах Смолевичей. Также начато строительство детского сада, школы, в этом году начнем поликлинику. Ведется реконструкция дороги Р53 до Смолевичей ", - рассказал Владимир Кухарев.
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