Чистая прибыль организаций Минсвязи в 2019 году составила 189 млн рублей. Такую цифру озвучил министр связи и информатизации Константин Шульган 5 февраля на расширенном заседании коллегии министерства, где были представлены итоги работы отрасли в 2019 году и рассмотрены перспективы на 2020 год.

По его словам, темп роста выручки от реализации по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 109,3%. Рентабельность реализованной продукции составила 11,9%, рентабельность продаж – 9%.

Количество абонентов стационарного ШПД в сеть интернет в минувшем году достигло 3 млн 240 тыс. Доля населения, пользующегося интернетом, составляет 79,1%, а клиентская база подключенных по технологии GPON, увеличилась на 387 тыс. до 2 млн 580 тысяч абонентов. Число абонентов IPTV выросло на 164 тыс. и достигло более 2 млн 150 тысяч. Численность абонентов, подключенных к IMS-платформе, выросла на 413 тыс. и составила 3 млн 375 тысяч.

В 2019 году завершены работы по доведению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до каждой квартиры городской многоквартирной жилой застройки. В итоге ВОЛС проложены к 97% населенных пунктов с числом 100 и более домохозяйств.

Важное место в работе коллегии было уделено реализации мероприятий по развитию международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. В качестве одного из ключевых положительных моментов министр связи и информатизации Константин Шульган отметил динамику экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. По предварительным данным, в целом по Беларуси этот показатель составил 121,4% при задании 112,0%.

«Скажем, экспорт услуг в Китайскую Народную Республику, включая Гонконг, Тайвань, Макао, по ориентировочным оценкам, составляет 13,5 млн долларов США при годовом задании 12,0 млн долларам США», - сказал министр.

По итогам работы за 2019 год темп роста ВВП в республике сложился на уровне 101,2%. В отраслевом разрезе по секции «Информация и связь» обеспечен прирост добавленной стоимости – 9,3%. Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,8 процентного пункта и составил около 6%.

По мнению экспертов, достигнутые результаты и целенаправленная реализации национальных программ развития в области связи и информатизации лежат в основе устойчивой позиции Республики Беларусь в рейтингах международных структур ООН.

Например, согласно данным ежегодного отчета Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества» (2017 год), по индексу развития ИКТ Республика Беларусь занимает итоговое 32-е место из 176 стран.

Для сравнения: Российская Федерация – 45-я позиция, Республика Казахстан – 52-я позиция.

В рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства Беларусь к настоящему времени поднялась на 38-е место (United Nations E-Government Survey 2018), переместившись на 11 позиций вверх по сравнению с результатами 2016 года. Согласно данным отчета Всемирного почтового союза по интегрированному индексу почтового развития, Беларусь занимает 32-е место из 173 стран (2018 год).

Для сравнения: Российская Федерация – 37-я позиция, Казахстан – 46-я позиция, Армения – 58-я позиция, Кыргызстан – 135-я позиция).