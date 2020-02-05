|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ООО «МЯСНОЙ ДВОР «ТАРАСОВО» МОЖЕТ ВНОВЬ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
09:38 06.02.2020
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 февраля 2020 года отменила введенные ранее ограничения на поставки в Россию говядины белорусским предприятием ООО «Мясной двор «Тарасово» (Минская область).
«Такое решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о возобновлении поставок с данного предприятия», - говорится в сообщении Рссельхознадзора.
В нем также отмечается, что отправляемая в Россию продукция этого предприятия должна быть выработана с 5 февраля 2020 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2020
Курсы в банках
на 06.02.2020
Конвертация в банках
на 06.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте