Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 февраля 2020 года отменила введенные ранее ограничения на поставки в Россию говядины белорусским предприятием ООО «Мясной двор «Тарасово» (Минская область).

«Такое решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о возобновлении поставок с данного предприятия», - говорится в сообщении Рссельхознадзора.

В нем также отмечается, что отправляемая в Россию продукция этого предприятия должна быть выработана с 5 февраля 2020 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.