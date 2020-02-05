Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед началом коллегии Министерства архитектуры и строительства.

"В прошлом году мы построили порядка 12 тыс. квартир для многодетных семей, кроме того, 14,5 тыс. многодетных семей были направлены на строительство. В этом году стоит задача построить 10,5 тыс. таких квартир и порядка 15,5 тыс. многодетных семей направить на строительство жилья", - отметил вице-премьер.

Как сообщает сайт правительства, это позволит уже с 2021 года многодетным семьям стоять в очереди на получение жилья не более года, пояснил он.