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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У ГРАЖДАН ДРАГМЕТАЛЛЫ В ИЗДЕЛИЯХ И ЛОМЕ
18:14 05.02.2020

Минфин установил с 5 февраля 2020 года новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.

Согласно прейскуранту, 1 грамм золота 375-й пробы стоит 33,24 рубля, 500° - 44,33 рубля, 583° и 585° – 51,86 рубля, 750° – 66,49 рубля, 900° – 79,79 рубля, 916° - 81,20 рубля, 950° – 84,22 рубля и 958° - 84,93 рубля.

Цена на платину 950° установлена в размере 53,38 рубля.

Стоимость серебра 750° определена в размере 0,77 рубля за 1 грамм, 800° – 0,82 рубля, 875° – 0,89 рубля, 916° – 0,93 рубля, 925° – 0,94 рубля и 960° – 0,98 рубля.

Указанный прейскурант не распространяется на куплю-продажу банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

Кроме того, цена за 1 грамм металла в чистоте установлена: на золото в размере 88,65 рубля, серебро – 1,02 рубля, платину – 56,19 рубля и палладий – 124,32 рубля.

Скупочные цены на бывшие в употреблении зубные протезы с содержанием золота 900/750 пробы составляют 78,46 рубля за грамм, бывшие в употреблении элементы съемных протезов из сплавов ЗлПлСр 750-й пробы – 71,63 рубля, детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава – 23,80 рубля.
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