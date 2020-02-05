Орган по сертификации продукции и услуг БелГИМ аккредитован на право проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, в перечень продукции входит игровое оборудование для детской игровой площадки, в том числе песочница, игровой домик, лабиринт; ударопоглощающее покрытие для детской игровой площадки: резиновое, синтетическое, песчаное, гравийное, дерновое, из дробленой древесины.

Технический регламент ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Действие ТР ЕАЭС 042/2017 распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемых в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза и размещенных на открытых территориях или в закрытых помещениях.

«По вопросам подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» необходимо обращаться в отдел по сертификации продукции машиностроения и услуг БелГИМ по телефону (+375-17) 239-20-69», - сказали в БелГИМ.