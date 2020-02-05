ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИСТЫ BECLOUD ПРЕЗЕНТОВАЛИ ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЖКХ-СФЕРЫ
17:52 05.02.2020

Специалисты beCloud приняли участие во встрече по вопросам внедрения программных решений в отрасли ЖКХ, которая проходила под эгидой Института ЖКХ Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Белорусские облачные технологии», эксперты оператора представили участникам встречи облачные продукты, разработанные для автоматизации деятельности ЖКХ- организаций.

Например, комплексное ПО «Подомовой учет», размещенное в облаке beCloud, позволяет создать единую информационную среду для управления производственно-технической деятельностью и экономикой предприятий ЖКХ. Работа сервиса обеспечивает формирование электронного банка данных по объектам жилого фонда с описанием технических характеристик по каждому объекту, надлежащий учет и контроль за выполненными работами, материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами предприятия ЖКХ, контроль и учет потребленных тепловых и энергетических ресурсов. Также функционал услуги позволяет производить расчет себестоимости по обслуживанию жилищного фонд и обмен данными с внешними системами (АИС «Расчет-ЖКУ», бухгалтерские программы, складские программы и пр.), формировать аналитику по собранным данным и анализировать деятельность организаций в режиме реального времени. Эти и многие другие функции делают услугу «Подомовой учет» эффективным решением для информатизации процессов городского жилищного хозяйства.

Кроме того, оператор beCloud начинает оказывать услугу предоставления программного обеспечения по сбору, обработке и хранению телеметрических данных. Она предназначена для регулярного автоматического получения данных от всех возможных устройств учета потребления ресурсов ЖКХ на подомовом и поквартирном уровне. Дальнейшая обработка данных производится на единой платформе, что обеспечивает эффективное взаимодействие поставщиков услуг и конечных потребителей, в том числе для подготовки данных к формированию счетов за предоставленные услуги.

Сервисы по сбору, обработке и хранению телеметрических данных и «Подомовой учет» размещены на Республиканской облачной платформе beCloud и предоставляются по модели SaaS – ПО как услуга (software as a service).

beCloud является одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси. Провайдер оказывает услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей и дата-центра, основываясь на лучших мировых практиках и инновационном опыте лидеров. Компания с семилетней историей (была основана 19 декабря 2012 года) стала первым инфраструктурным оператором страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
валюта курс
EUR 2.3747
USD 2.1480
RUB 3.3847
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3769 +0.0022
USD 2.1540 +0.006
RUB 3.4173 +0.0326
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3750 2.3790
USD 2.1530 2.1590
RUB 3.4320 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1040
EUR/RUB 69.3000 69.4000
USD/RUB 62.7000 62.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте