Специалисты beCloud приняли участие во встрече по вопросам внедрения программных решений в отрасли ЖКХ, которая проходила под эгидой Института ЖКХ Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Белорусские облачные технологии», эксперты оператора представили участникам встречи облачные продукты, разработанные для автоматизации деятельности ЖКХ- организаций.

Например, комплексное ПО «Подомовой учет», размещенное в облаке beCloud, позволяет создать единую информационную среду для управления производственно-технической деятельностью и экономикой предприятий ЖКХ. Работа сервиса обеспечивает формирование электронного банка данных по объектам жилого фонда с описанием технических характеристик по каждому объекту, надлежащий учет и контроль за выполненными работами, материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами предприятия ЖКХ, контроль и учет потребленных тепловых и энергетических ресурсов. Также функционал услуги позволяет производить расчет себестоимости по обслуживанию жилищного фонд и обмен данными с внешними системами (АИС «Расчет-ЖКУ», бухгалтерские программы, складские программы и пр.), формировать аналитику по собранным данным и анализировать деятельность организаций в режиме реального времени. Эти и многие другие функции делают услугу «Подомовой учет» эффективным решением для информатизации процессов городского жилищного хозяйства.

Кроме того, оператор beCloud начинает оказывать услугу предоставления программного обеспечения по сбору, обработке и хранению телеметрических данных. Она предназначена для регулярного автоматического получения данных от всех возможных устройств учета потребления ресурсов ЖКХ на подомовом и поквартирном уровне. Дальнейшая обработка данных производится на единой платформе, что обеспечивает эффективное взаимодействие поставщиков услуг и конечных потребителей, в том числе для подготовки данных к формированию счетов за предоставленные услуги.

Сервисы по сбору, обработке и хранению телеметрических данных и «Подомовой учет» размещены на Республиканской облачной платформе beCloud и предоставляются по модели SaaS – ПО как услуга (software as a service).

beCloud является одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси. Провайдер оказывает услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей и дата-центра, основываясь на лучших мировых практиках и инновационном опыте лидеров. Компания с семилетней историей (была основана 19 декабря 2012 года) стала первым инфраструктурным оператором страны.