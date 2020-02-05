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ЭКОНОМИКА РБ


ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПУЩАНСКИЙ СМАК» ПРОЙДЕТ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 22 ФЕВРАЛЯ
17:49 05.02.2020

Гастрономический фестиваль «Пущанский смак» пройдет в Беловежской пуще 22 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, местом притяжения станет поляна у входа в поместье Деда Мороза. Гостям представится возможность ознакомиться с разнообразием пущанской кухни.

Одним из самых ярких событий обещает стать конкурс среди предприятий общественного питания национального парка. Они представят свои команды поваров, которые посоревнуются в приготовлении блюд из дичи. Мясо будет готовиться на отрытом огне или гриле. Жюри оценит блюда по нескольким параметрам. Эксперты обратят внимание не только на вкус, но и на оформление.

Планируется, что лучшие повара Беловежской пущи проведут для гостей мастер-классы. Программа также предусматривает презентацию авторского блюда «Вкусная пуща», гастрономический базар. Желающие смогут принять участие и в мастер-классах по традиционным белорусским ремеслам.

«Фестиваль „Пущанский смак“ продолжает традицию проведения мероприятий, направленных на сохранение гастрономического потенциала и культурного наследия кухни Беловежской пущи. Это создает условия для обмена опытом мастеров-кулинаров», - отметили в национальном парке.

Также 22 февраля в Беловежской пуще состоятся торжественные проводы Снегурочки и дочерей Деда Мороза.

Национальный парк в прошлом году посетили около 573,3 тыс. туристов (из них 85,1 тыс. иностранцев). Их число по сравнению с 2018-м увеличилось практически на 10%. В поместье Деда Мороза за минувший год встретили 122,4 тыс. белорусских и зарубежных гостей.
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