Ученые БГУ разработали систему ориентации видеоспектральной аппаратуры «СОВА-1-426».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новация предназначена для автоматического управления съемочными устройствами и слежения за объектами земной поверхности без участия оператора. Техническое решение принадлежит ученым отдела аэрокосмических исследований Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ под руководством заведующего отдела аэрокосмических исследований Бориса Беляева.

Система «СОВА» представляет собой платформу наведения, установленную на иллюминаторе внутри космической станции. Управляется система с борта МКС через ноутбук и специальное программное обеспечение. Оно позволяет рассчитать параметры наведения фото- и видеоприборов на объект, учитывает нахождение станции над дневной/ночной стороной планеты, обеспечивает последовательную работу с несколькими географическими объектами и ручной ввод их координат, а также сохраняет и загружает данные измерений на жесткий диск. Управляется «СОВА» с помощью зеркал. Одно из них неподвижное и направляет световой поток на съемочную аппаратуру, а за счет поворота второго диапазон сканирования поверхности Земли увеличивается до ±30 градусов.

Подвижная платформа значительно расширяет возможности МКС по исследованию планеты и ее атмосферы. Данные мониторинга позволяют оперативно оценить масштабы техногенных и природных катастроф. Кроме того, система упрощает создание моделей развития потенциально опасных катаклизмов, таких, как пожары, наводнения, цунами, движения ледников и др.

Новация была доставлена на борт российского сегмента МКС в начале декабря 2019 года. В настоящее время космонавтами проводятся эксперименты по программе «Ураган».

Отметим, система «СОВА» не первый аппарат БГУ, функционирующий на борту МКС. Космические эксперименты проводились с фотоспектральной системой ФСС, блоком внешних датчиков БВД. С октября 2014 года в космосе работает видеоспектральная система ВСС, разработанная учеными белорусского вуза. Она позволяет получить одновременно цветные цифровые фотоизображения высокого пространственного разрешения и множество спектральных характеристик отраженного излучения земными поверхностями.