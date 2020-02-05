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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛ О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 2019-NCOV
16:56 05.02.2020

В Беларуси организован и проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

При этом министерство рекомендует гражданам воздержаться от посещения КНР.

Согласно информации, в пунктах пропуска на государственной границе проводится усиленный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования (в РУП «Национальный аэропорт Минск» обеспечено проведение двойного санитарно-карантинного контроля). Отметим, что с 1 по 4 февраля через санитарно-карантинный контроль РУП «Национальный аэропорт Минск», прошли более 51 тыс. граждан. У 3-х из них выявлены симптомы инфекционного заболевания, эти граждане был госпитализированы. Результаты обследования на новый коронавирус отрицательные.

Отметим, что в 23 пунктах пропуска через Государственную границу организован забор материала для лабораторного обследования граждан, прибывающих из Китайской Народной Республики.

Работа санитарно-эпидемиологической службы, службы скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения осуществляется в режиме повышенной готовности. Отработан алгоритм действий медицинских и других работников при подозрении на заболевание. Обеспечена готовность организаций здравоохранения к приему пациентов с подозрением на данный вирус. Отработан порядок лабораторной диагностики при выявлении лиц с подозрением на заболевание, организована круглосуточная работа диагностической лаборатории. Также организован учет и медицинское наблюдение в течение 14 дней за лицами, прибывшими из КНР.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Китайской Народной Республике, после прибытия из этой страны Минздрав рекомендует пройти лабораторное обследование на наличие коронавируса. Обследование проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через Государственную границу.

Кроме того, бесплатно обследоваться можно: в областных инфекционных больницах страны,) Бобруйской городской инфекционной больнице, городской инфекционной больнице Минска, районных больницах Минской и Могилевской области.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие) в течение 14 дней после возвращения из Китая, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью - вызвать скорую медицинскую помощь. Во время вызова необходимо сообщить о симптомах заболевания и дате прибытия из Китая.

В течение 14 дней после возвращения целесообразно (по возможности) минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий.

Отметим, что с 1 по 4 февраля через санитарно-карантинный контроль РУП «Национальный аэропорт Минск», прошли более 51 тыс. граждан. У 3-х из них выявлены симптомы инфекционного заболевания, эти граждане был госпитализированы. Результаты обследования на новый коронавирус - отрицательные.

Всего, по состоянию на 4 февраля за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболевания, в Беларуси проверены пробы у более чем 300 граждан (которые ранее находились в КНР). Коронавирус не выявлен. У 70 из них были выявлены симптомы острой респираторной инфекции. Все лица госпитализированы в инфекционные стационары, оказана необходимая медицинская помощь, проведены дополнительные лабораторные исследования.

Проводится работа с руководителями предприятий (учреждений, организаций), на которых работают граждане КНР. Всем руководителям разъяснен порядок действий в случае выявления симптомов инфекционного заболевания.

Случаи заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Беларуси не зарегистрированы.

На утро 4 февраля в мире зарегистрировано 20 438 случаев заболевания, из них 425 случая с летальным исходом. В настоящее время за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.
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