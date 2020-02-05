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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРИНЦИПАМ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
16:52 05.02.2020

Круглый стол «Принцип процессуальной экономии как гарантия эффективности судопроизводства по гражданским и экономическим делам» проведет ОО «Белорусский республиканский союз юристов» 7 февраля 2020 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе круглого стола участники обсудят международные стандарты эффективности судопроизводства по гражданским и экономическим делам, изучат инструменты процессуальной экономии в судебной и арбитражной практике Европейского Союза.

На дискуссию будет вынесен также вопрос об эффективности норм и институтов Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь в контексте разработки единого процессуального кодекса.

Немаловажным также будет изучение современных проблем повышения эффективности судопроизводства по гражданским и экономическим делам и поиск пути их решения, которые будут представлены адвокатами, качество оказания юридической помощи которыми напрямую зависит от надлежащего исполнения всеми участниками процесса требований процессуального законодательства.

Выработанные предложения и рекомендации экспертов и практиков будут представлены разработчикам проекта унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального кодексов для дальнейшего рассмотрения и разрешения существующих коллизий при рассмотрении гражданских и экономических дел.

Участие в мероприятии примут заместитель председателя Палаты представителей, председатель общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов» Валерий Мицкевич, заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц, судьи Верховного суда, депутаты Палаты представителей, руководители региональных коллегий адвокатов.
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