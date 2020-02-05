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ЭКОНОМИКА РБ


AVIASALES.BY ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ БЕЗВИЗОВЫХ СТРАН
16:38 05.02.2020

Аналитики туристического поисковика Aviasales.by исследовали направления, куда белорусы активно покупали авиабилеты в начале 2020 года.

Согласно информации, в числе заграничных направлений спросом в 44% год к году пользуются те, куда туристам не нужно оформлять дополнительных документов. При этом средний чек подобных поездок в целом стал на 10% доступнее — 338 белорусских рублей в обе стороны.

Самыми популярными странами среди путешественников из Беларуси остаются Россия, Грузия и Украина. Средняя цена авиапутешествия туда-обратно из Минска в 2020 году снизилась на 20% и составила 210 рублей, свидетельствуют данные Aviasales.by.

Также белорусы проявляют интерес к Турции и Азербайджану. Но если Стамбул продолжает входить в десятку популярных городов из года в год, то Баку стремительно ворвался в рейтинг в конце 2019 года и занял шестую строчку в 2020 году. При этом перелет в Баку в среднем стоит 285 рублей, а в Стамбул - вдвое дороже.

Похожая тенденция заметна и на маршруте Беларусь-Израиль, где спрос увеличивается на 15% год к году, а средний чек становится доступнее на 5% — 473 рубля. Главной причиной роста эксперты считают отмену визового режима. Дело в том, что с ноября 2015 года граждане Беларуси могут свободно въезжать в Израиль на срок до 90 дней.

Aviasales — крупнейший в Восточной Европе интернет-поисковик авиабилетов, активно развивающийся на рынках СНГ. В 2019 году Forbes назвал Aviasales одной из самых дорогих компаний Рунета, а Skift включил в топ 25 перспективных travel-компаний.

Туристический поисковик Aviasales сравнивает сотни вариантов цен перелетов в один клик. Чтобы найти лучшую цену, мы проверяем стоимость авиабилета на OneTwoTrip, Ozon.Travel, Tickets, на сайтах Аэрофлот, S7 и многих других.
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