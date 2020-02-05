Руководство Минлесхоза переходит на новый формат общения с молодыми специалистами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, руководитель отрасли Виталий Дрожжа планирует отвечать на вопросы студентов и молодых специалистов, пришедших работать в лесное хозяйство, в социальных сетях. Ответы будут публиковаться в видеоформате на страницах ведомства в Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Рассматриваться будут вопросы, отправленные в личные сообщения или оставленные в комментариях под специальными постами.

«Цель нового формата общения – помочь студентам и молодым специалистам, пришедшим работать в лесное хозяйство, максимально быстро адаптироваться в отрасли, решить отдельные проблемные моменты», - пояснили в пресс-службе.

Идея внедрения такого формата возникла еще в конце прошлого года во время проведения республиканского семинара-совещания с молодыми специалистами «Лес-Молодежь-Будущее». Тогда Виталий Дрожжа призвал новых работников не стесняться обозначать свои проблемы, озвучивать предложения по усовершенствованию работы. По словам министра, в отрасли сегодня трудятся более 37 тысяч человек. Кадровая составляющая является важнейшей в деятельности лесохозяйственных учреждений.

Первый ответ на вопрос уже опубликован на страницах ведомства в социальных сетях. В нем речь идет о заработных платах в отрасли и, в частности, в РУП «Белгослес». Так, инженер 2й лесоустроительной Минской экспедиции пожаловался на недостаток средств. По состоянию здоровья молодой человек не может выполнять полевые работы, а камеральные являются не столь оплачиваемыми. В своем ответе министр отметил, что в отрасли есть возможности для увеличения нагрузки и, соответственно, роста заработной платы. Для этого необходимо обратиться к непосредственному руководителю и заявить о своем желании. При этом министр отметил, что главное не гнаться за рублем, а качественно выполнять свою работу.

Планируется, что ответ на следующий вопрос будет опубликован на страницах ведомства в ближайшее время. В нем речь пойдет о распределении должностных обязанностей.

Напомним, что граждане также могут обратиться к руководителю отрасли во время проведения личных приемов граждан (в том числе выездных), а также «прямых телефонных линий». Ближайшую из них министр проведет 15 февраля.