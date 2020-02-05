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ЭКОНОМИКА РБ


КАЖДЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ СЫРЫМ МОЛОКОМ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ, СПРОС ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - БУТБ
16:17 05.02.2020

Каждые биржевые торги сырым молоком – результативные. Об этом заявил заместитель начальника управления торгов сельхозпродукцией ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Александр Шведов в ходе семинара для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» (БГАТУ).

«Как правило, в торгах участвуют до 8 продавцов и 15-20 покупателей. То есть сейчас спрос превышает предложение, поэтому и цены для производителей довольно привлекательные – заметно выше, чем на внебиржевом рынке. Впрочем, молокопереработчиков не отпугивает высокая цена. По их словам, они готовы переплачивать за качественное сырье и предоставляемые биржей инструменты, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам. Так что с момента запуска этого направления в прошлом году все торги у нас результативные – невыкупленных лотов не остается», – подчеркнул Александр Шведов.

Как сообщает сайт БУТБ, в рамках программы семинара рассмотрен весь круг вопросов, касающихся купли-продажи сельхозпродукции на электронной биржевой площадке: от аккредитации и получения электронной цифровой подписи до регистрации биржевого договора и оплаты услуг БУТБ по организации и проведению биржевых торгов.

Участников мероприятия в первую очередь интересовали практические аспекты участия в торгах, в частности, порядок подачи заявок, продолжительность торговой сессии, функции маклера, а также сопутствующие процессы – расчеты по совершенным сделкам, доставка и контроль качества, приобретенной на бирже продукции. На все вопросы специалисты биржи дали исчерпывающие ответы.

БУТБ и БГАТУ сотрудничают в сфере обучения, повышения квалификации и переподготовки специалистов с 2018 г. За это время на бирже проведены 6 обучающих семинаров, которые посетили порядка 200 человек.
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