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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЛИГА СЕМЕЙНЫХ МЕДИАТОРОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
15:55 05.02.2020
Министерство юстиции зарегистрировало Республиканское общественное объединение «Белорусская лига семейных медиаторов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, общественное объединение создано в целях содействия развитию и укреплению института семейной медиации в Республике Беларусь, повышения качества работы семейных медиаторов и роли семейной медиации в обществе, содействия имплементации лучших международных практик в области семейной медиации в белорусское законодательство и медиативную практику.
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