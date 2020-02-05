Министерство юстиции зарегистрировало Республиканское общественное объединение «Белорусская лига семейных медиаторов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, общественное объединение создано в целях содействия развитию и укреплению института семейной медиации в Республике Беларусь, повышения качества работы семейных медиаторов и роли семейной медиации в обществе, содействия имплементации лучших международных практик в области семейной медиации в белорусское законодательство и медиативную практику.