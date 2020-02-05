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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
15:21 05.02.2020

Мобильный оператор life:) планирует изменить условия обслуживания корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 14 февраля 2020 года юридические лица и индивидуальные предприниматели со смешанной формой оплаты, а также формой оплаты по факту оказания услуг смогут совершать и принимать звонки, отправлять и принимать SMS и пользоваться другими услугами в течение 179 дней с момента: активации SIM-карты или пополнения счета на любую сумму; активации(продления) услуг или продления тарифного плана; совершения последнего входящего или исходящего вызова; отправки последнего исходящего SMS; использования интернет-трафика.

«Если по какому-либо абонентскому номеру, включая номера с активной услугой «Блокировка по утере SIM», в течение 179 дней не было ни одного из вышеуказанных действий, то договор приостанавливается на 90 дней. Если в течение этого времени юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не обратится с заявлением о возобновлении услуг ― номер будет отключен», - рассказали в компании.
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