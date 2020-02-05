|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
15:21 05.02.2020
Мобильный оператор life:) планирует изменить условия обслуживания корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 14 февраля 2020 года юридические лица и индивидуальные предприниматели со смешанной формой оплаты, а также формой оплаты по факту оказания услуг смогут совершать и принимать звонки, отправлять и принимать SMS и пользоваться другими услугами в течение 179 дней с момента: активации SIM-карты или пополнения счета на любую сумму; активации(продления) услуг или продления тарифного плана; совершения последнего входящего или исходящего вызова; отправки последнего исходящего SMS; использования интернет-трафика.
«Если по какому-либо абонентскому номеру, включая номера с активной услугой «Блокировка по утере SIM», в течение 179 дней не было ни одного из вышеуказанных действий, то договор приостанавливается на 90 дней. Если в течение этого времени юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не обратится с заявлением о возобновлении услуг ― номер будет отключен», - рассказали в компании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2020
Курсы в банках
на 05.02.2020
Конвертация в банках
на 05.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте