ЭКОНОМИКА РБ

ФАКТ ПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ КРЕДИТОРАМ ВЫЯВЛЕН В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

14:33 05.02.2020 Глава фермерского хозяйства продал имущество родственнику, чтобы избежать уплаты долгов своим поставщикам. Этот факт выявили работники Светлогорского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, глава неплатежеспособного фермерского хозяйства, которое специализировалось на выращивании крупного рогатого скота, в 2019 году совершил сделки по реализации своему близкому родственнику имущества хозяйства на сумму более 55 тыс. рублей. И это при наличии кредиторской задолженности в размере свыше 400 тыс. рублей за поставку кормов и других товарно-материальных ценностей, оказание транспортных услуг. Среди поставщиков, которым задолжал фермер, были субъекты хозяйствования государственной и частной форм собственности. Прокуратурой Светлогорского района в отношении главы фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело по ст. 241 (препятствование возмещению убытков кредиторам) Уголовного кодекса. Ведется предварительное расследование.