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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 3,6%
14:25 05.02.2020

За 2019 год плательщики юго-восточного региона Могилевской области уплатили в бюджет 157,2 млн. рублей налогов и неналоговых платежей, или 12% поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, к уровню прошлого года поступления увеличилась на 3,6%, или 5,4 млн. рублей в фактическом исчислении.

На 1 января 2020 г. в данной местности находится 58,7 тыс. плательщиков, в том числе: 1,5 тыс. – организации, 2,2 тыс. – индивидуальные предприниматели, 55 тыс. – физические лица.

Крупнейшими плательщиками юго-восточного региона Могилевщины являются: ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Белорусский цементный завод».

Указ от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» принят в целях комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области (территория Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов).

Указ предусматривает ряд преференций. Для физических лиц предоставляется льгота по уплате подоходного налога (ставка в размере 10% с доходов в виде оплаты труда). Для нанимателей и коммерческих организаций, зарегистрированных на указанной территории, размер обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения – 24%. Финансирование расходов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и промышленности на территории юго-восточного региона Могилевской области организациями и индивидуальными предпринимателями, в период с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2020 г. осуществляется в размере 50% за счет средств республиканского бюджета и 50% – средств консолидированного бюджета Могилевской области.
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