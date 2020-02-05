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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ СОВЕЩАНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:51 05.02.2020
7 февраля на базе учреждения «Минский лесхоз» (ул. Багратиона, 70) состоится совещание со всеми пользователями охотничьих угодий Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, на совещании будут обсуждаться вопросы, касающиеся проведения учетов охотничьих видов животных и учета численности рыси европейской.
В совещании примут участие представители Минского ГПЛХО, инженеры по охотничьему хозяйству лесохозяйственных учреждений, директора или охотоведы учреждений РОС РГОО «БООР», ПТУП «Военохот», Управления делами президента и других пользователей охотничьих угодий без ведомственной подчиненности.
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