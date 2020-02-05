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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДУКЦИЯ ОАО «СЛОНИММЕБЕЛЬ» ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ТОВАР-2019 ГОДА»
13:32 05.02.2020

Продукция резидента СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «Слониммебель» второй год подряд признана лучшей в стране по итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

Это престижный конкурс, который на протяжении 18 лет ежегодно проводится под эгидой Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.

Как сообщает сайт СЭЗ, набор мебели для спальни «Оливия» компании-резидента СЭЗ «Гродноинвест» удостоен первого места в номинации «Лучшие промышленные товары для населения и изделия народных промыслов». Годом ранее наивысшей наградой была удостоена серия мебели для спальни «Гарда».

ОАО «Слониммебель» является одним из ведущих белорусских производителей мебели, чья продукция широко известна в странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания является членом концерна «Беллесбумпром» и специализируется на выпуске корпусной мебели для спальни.

Каждый год резиденты СЭЗ «Гродноинвест» признаются победителями и лауреатами множества национальных и международных премий. К примеру, ОАО «Лакокраска» четвертый год признается победителем престижной премии «Народная Марка» Беларуси, СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» стало лучшим мебельным предприятием года в Беларуси, ОАО «НЗГА» победило в конкурсе «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь 2019».

Деревообработка и производство мебели является одним из ключевых отраслевых направлений СЭЗ «Гродноинвест». Резидентами СЭЗ в этой сфере являются 24 ведущие компании с капиталом из Польши, России, Австрии, Великобритании, Израиля, Германии и др. Среди них мировые производители Kronospan, Fey&Co, Gabi, Szynaka, ZOV и др. Резиденты СЭЗ формируют 90% всего промышленного производства деревообрабатывающего сектора Гродненской области.
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