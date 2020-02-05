Вопросы организации контроля качества землеустроительных рассмотрят 5 февраля на семинаре-совещании в Проектном институте «Белгипрозем».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на совещании обсудят вопросы, связанные как с повышением качества землеустроительных работ, так и соблюдением сроков их выполнения, принятых в этом направлении мерах и возможностях использования программного обеспечения для оформления землеустроительных дел. Также будут затронуты вопросы применения видеорегистраторов при выполнении полевых работ, перспектив использования БПЛА при проведении мониторинга сельскохозяйственных земель и для выполнения землеустроительных работ и др.

Кроме того, планируется уделить значительное внимание состоянию информационной работы с населением. Теме организации работы по информированию граждан о порядке получения земельных участков, возможностях использования средств коммуникации для этой цели свое выступление посвятит главный инженер УП «Проектный институт Белгипрозем» Николай Бобер.

В мероприятии примут участие представители Государственного комитета по имуществу, директора, главные инженеры и начальники подразделений по контролю качества землеустроительных работ УП «Проектный институт Белгипрозем» и его дочерних предприятиях, руководители главного управления по землеустройству Минского облисполкома, Национального кадастрового агентства Госкомимущества.