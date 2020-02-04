Белорусская железная дорога совместно с железнодорожными администрациями Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана с 1 ноября 2019 года реализует билеты по внутреннему тарифу на территории одного государства во внутреннем сообщении другого государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за три месяца с момента нововведения в пунктах продаж БЖД, а также с использованием мобильного приложения и официального интернет-сайта на поезда, курсирующие по территории РФ, Казахстана, Кыргызстана, реализовано 6,8 тыс. билетов. Это на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018/2019 годов, когда продажа проездных документов по территории этих государств осуществлялась по международному тарифу.

В свою очередь пассажиры других государств СНГ и Балтии с 1 ноября 2019 года имели возможность в своих пунктах продажи оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, следующие в пределах Беларуси по действующим внутренним тарифам. Таким образом, с 1 ноября 2019 года по 2 февраля 2020 года было продано 5,7 тыс. билетов, что на 2,3 тыс. билетов больше, чем за аналогичный период 2018/2019 годов, реализованных по международным тарифам.