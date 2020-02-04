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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕН РЯД НАРУШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
12:22 05.02.2020
Прокуратура Брестской области выявила ряд нарушений в деятельности землепользователей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе надзора за исполнением законодательства о земле прокуроры Брестчины назвали характерные нарушения: со стороны граждан – отсутствие личного контроля за сроком пользования земельными участками, зарастание территорий пустующих и ветхих домов сорной растительностью; со стороны фермерских хозяйств – неиспользование всех предоставленных участков для земледелия; со стороны организаций АПК – нарушения при использовании внутрихозяйственных карьеров, непринятие своевременных мер по вовлечению в хозяйственных оборот земель, высвободившихся после сноса объектов; со стороны юридических лиц – неосвоение земельных участков.
В частности, прокуратура Брестского района установила, что между Брестским райисполкомом и ООО заключен договор аренды земельного участка, предоставленного коммерческой организации для строительства объекта «Гостиница, кафе и автостоянка у автодороги». Длительное время ООО не вело строительные работы. Несмотря на это меры к отчуждению незавершенного строительством объекта и возврату земельного участка государству не были приняты.
По выявленным нарушениям прокуратура Брестского района внесла представление в райисполком, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в экономический суд Витебской области – по месту нахождения ООО – направлены исковые заявления об изъятии земельных участков и расторжении договора аренды, которые рассмотрены и удовлетворены.
Органы прокуратуры вскрыли и иные нарушения при использовании земельных ресурсов. Например, в Ивановском районе прокурор пресек самовольную разработку карьера: по его требованию виновное лицо возместило ущерб, причиненный окружающей среде, в размере более 56 тыс. рублей.
В Пинском районе по требованию прокуратуры устранены нарушения при разработке промышленного карьера вблизи д.Хомичево.
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