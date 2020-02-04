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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, КРОМЕ СЕРЕБРА
12:09 05.02.2020

Министерство финансов повысило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 февраля 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 103,46 рубля, платина – 63,76 рубля; палладий – 150,59 рубля; родий – 635,07 рубля, рутений - 16,71 рубля; иридий – 97,59 рубля и осмий – 26,20 рубля.

При этом цена на серебро осталась прежней - 1,17 рубля.

Цены приведены за 1 грамм металла.
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